Более 100 тысяч жителей провинции Хомс получили гуманитарную помощь

ООН, 28 авг — РИА Новости. Более ста тысяч человек в сирийской провинции Хомс получили гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе ООН в понедельник.

Совместный гуманитарный конвой в труднодоступный район Аль-Растан в Хомсе, как отмечается, был направлен накануне ООН, МККК и Сирийским Красным Полумесяцем для более чем 107 тысяч его жителей. Последний раз добраться до этого населенного пункта гуманитарным агентствам удавалось в июне.

Также в ООН со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) сообщили о доставке 26 августа помощи 20 тысячам жителей осажденного пригорода Дамаска Барзех.

В понедельник в ООН в очередной раз привлекли внимание к положению 25 тысяч жителей сирийской Ракки, оказавшихся практически под перекрестным огнем при операции возглавляемой США коалиции по освобождению города от боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). Оставшиеся люди имеют крайне ограниченный доступ к питьевой воде и продовольствию. За первую половину августа город смогли покинуть около 10 тысяч человек. Всего, по данным ООН, с ноября, когда началось наступление на Ракку, город покинули около 75 тысяч человек.

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