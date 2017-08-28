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Война в Сирии
Война в Сирии

Более 100 тысяч жителей провинции Хомс получили гуманитарную помощь

23:0728.08.2017
(обновлено: 23:17 28.08.2017)
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© AFP 2017 / StringerСирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фотоСирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer

ООН, 28 авг — РИА Новости. Более ста тысяч человек в сирийской провинции Хомс получили гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе ООН в понедельник.

Бойцы ливанского движения Хезболлах освобождают высоту на ливано-сирийской границе. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
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Совместный гуманитарный конвой в труднодоступный район Аль-Растан в Хомсе, как отмечается, был направлен накануне ООН, МККК и Сирийским Красным Полумесяцем для более чем 107 тысяч его жителей. Последний раз добраться до этого населенного пункта гуманитарным агентствам удавалось в июне.

Также в ООН со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) сообщили о доставке 26 августа помощи 20 тысячам жителей осажденного пригорода Дамаска Барзех.

Сирийско-ливанская граница. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В понедельник в ООН в очередной раз привлекли внимание к положению 25 тысяч жителей сирийской Ракки, оказавшихся практически под перекрестным огнем при операции возглавляемой США коалиции по освобождению города от боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). Оставшиеся люди имеют крайне ограниченный доступ к питьевой воде и продовольствию. За первую половину августа город смогли покинуть около 10 тысяч человек. Всего, по данным ООН, с ноября, когда началось наступление на Ракку, город покинули около 75 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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