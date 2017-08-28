В Сирии в боях с ИГ* погибли семь сирийских солдат и 11 бойцов "Хезболлы"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Семеро сирийских военных и 11 бойцов ливанского движения "Хезболла" погибли в ходе сражения с боевиками террористической группировки "Исламское государство"* в западном регионе Сирии Каламун, передает агентство Рейтер со ссылкой на лидера "Хезболлы".

Ранее сообщалось, что сирийская армия и бойцы "Хезболлы" полностью освободили горный район западного Каламуна (территория Сирии, граничащая с Ливаном) от террористов ИГ*.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлой".

Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, совместно с сирийской армией 19 августа начали операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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