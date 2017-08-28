Минобороны опровергло сообщения о гибели российского военного в Сирии

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Информация СМИ о гибели российского военнослужащего в Сирии не соответствует действительности, заявили в Минобороны.

"Информация, распространенная отдельными СМИ о якобы погибшем в Сирии 11 августа российском военнослужащем, не соответствует действительности. Никаких потерь в данный период времени среди российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики не было", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ряд изданий написали о гибели в Сирии военнослужащего из Оренбурга. Сообщалось, что якобы 11 августа машина, в которой он находился, подорвалась на фугасе. Его воинское звание не уточнялось.

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