МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) полагают, что операция по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) продлится не более двух месяцев, передает агентство Рейтер.

"Мы не можем точно определить временной промежуток битвы за Ракку, поскольку у войны свои законы. Но мы считаем, что она продлится недолго и, согласно нашим планам, не затянется больше, чем на два месяца", — заявила Новруз Ахмед, входящая в военный совет SDF. По ее словам, в Ракке осталось от 700 до 1000 террористов.

Ахмед также сообщила, что SDF в настоящий момент сосредоточены на операции в Ракке и не планируют начинать наступление на боевиков в районе Дейр-эз-Зора. Она подтвердила, что SDF просят о вмешательстве на данном направлении и курдское командование изучает эту возможность.

Ранее глава выступающего на стороне SDF военного совета Дейр-эз-Зора Ахмед Абу Хауля (Ahmed Abu Khawla) сообщал, что наступление на город должно начаться "в течение нескольких недель" параллельно с операцией по освобождению Ракки.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

*Запрещенная в России террористическая организация

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