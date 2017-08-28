Источник сообщил, что граница Сирии и Ливана освобождена от боевиков ИГ*

БЕЙРУТ, 28 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" полностью освободили горный район западного Каламуна (территория Сирии, граничащая с Ливаном) от террористов "Исламского государства"* (ИГ*, организация запрещена в РФ), сообщил РИА Новости источник, близкий к "Хезболлах".

"Сирийская армия и бойцы сопротивления полностью освободили от боевиков ИГ* западный Каламун, после отправления последнего автобуса от погранперехода Шейх-Али — Ар-Румият (в сторону Города Абу-Кемаль)",- сказал собеседник агентства.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

Бойцы "Хезболлах", в свою очередь, совместно с сирийской армией 19 августа начали операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

В конце прошлой недели террористы попросили начать переговоры, в результате которых боевики ИГ отдали тела восьми похищенных в 2014 году ливанских солдат, а также тела погибших бойцов шиитского движения. Взамен сирийская сторона дала согласие на вывоз террористов в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

После завершения вывоза террористов с пограничных территорий, Ливан стал полностью освобожденным от ИГ*. Ливанские спецслужбы в свою очередь продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране.

В лагерях палестинских беженцев остаются радикальные вооруженные группировки, члены которых имеют тесные связи с ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.