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Война в Сирии
Война в Сирии

Источник сообщил, что граница Сирии и Ливана освобождена от боевиков ИГ*

19:4828.08.2017
(обновлено: 20:05 28.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМесто базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе. Архивное фотоМесто базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 28 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" полностью освободили горный район западного Каламуна (территория Сирии, граничащая с Ливаном) от террористов "Исламского государства"* (ИГ*, организация запрещена в РФ), сообщил РИА Новости источник, близкий к "Хезболлах".

Сирийские военные и автобус с боевиками ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в районе Западного Каламуна. 28 августа 2017
© AFP 2017 / Louai Beshara
Ливан начал выводить боевиков ИГ* в Сирию

"Сирийская армия и бойцы сопротивления полностью освободили от боевиков ИГ* западный Каламун, после отправления последнего автобуса от погранперехода Шейх-Али — Ар-Румият (в сторону Города Абу-Кемаль)",- сказал собеседник агентства.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

Бойцы "Хезболлах", в свою очередь, совместно с сирийской армией 19 августа начали операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

Сирийско-ливанская граница. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ливанская армия освободила от ИГ* 100 кв км территории на границе с Сирией
В конце прошлой недели террористы попросили начать переговоры, в результате которых боевики ИГ отдали тела восьми похищенных в 2014 году ливанских солдат, а также тела погибших бойцов шиитского движения. Взамен сирийская сторона дала согласие на вывоз террористов в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

После завершения вывоза террористов с пограничных территорий, Ливан стал полностью освобожденным от ИГ*. Ливанские спецслужбы в свою очередь продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране.

В лагерях палестинских беженцев остаются радикальные вооруженные группировки, члены которых имеют тесные связи с ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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