Удары ВКС позволили сирийским войскам продолжить наступление на Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Удары ВКС России позволили войскам Сирии под командованием генерала Хасана Сухела продолжить наступление вдоль Евфрата на Дейр-эз-Зор для его деблокирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ранее сообщалось об успешном наступлении сирийских войск при поддержке российских ВКС в районе города Ганем-Али.

"Результативные действия российских ВКС позволили сирийским правительственным войскам под командованием генерала Хасана Сухела продолжить наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор с целью его деблокирования", — говорится в сообщении.

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