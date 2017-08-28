ИГ* перебрасывает в район Дейр-эз-Зора тяжелую технику

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) перебрасывают в район Дейр-эз-Зора в Сирии тяжелую технику, в том числе танки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Сообщается, что после успешного наступления сирийских войск при поддержке российских Воздушно-космических сил в районе города Ганем-Али боевики ИГ* пытаются перегруппироваться и подготовить укрепрайоны в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор.

"Осознавая, что плацдарм вокруг Дейр-эз-Зора является последним оплотом международных террористов на сирийской земле, боевики перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация запрещенная в России.