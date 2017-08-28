Ливан начал выводить боевиков ИГ* в Сирию

БЕЙРУТ, 28 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Начался вывод боевиков террористической группировки "Исламское государство"* с территории Ливана в Сирию, сообщил РИА Новости источник, приближенный к ливанскому движению "Хезболлах".

Автоколонна с боевиками и членами их семей начала движение в сторону Сирии.

"Машины Красного Креста с 25 ранеными боевиками ИГ направились к месту сбора за погранпереходом Шейх-Али — Ар-Румият в горном районе Западного Каламуна. Следом начали движение автобусы с боевиками и членами их семей", — сказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что сирийские военные одобрили сделку по выводу из района Западный Каламун на границе с Ливаном оставшихся боевиков группировки ИГ. Операция в Каламуне велась сирийскими военными и "Хезболлах" на протяжении последней недели. Ранее сообщалось о начале перемирия в этом районе с 7.00 мск. Соглашение было достигнуто после успехов армии и "Хезболлах" в боях с террористами, которые попали в окружение. В восточном регионе Сирии, куда должны отправиться террористы, находится ряд контролируемых ИГ районов, в частности, в провинции Дейр-эз-Зор.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

Бойцы "Хезболлах" в свою очередь совместно с сирийской армией 19 августа начали операцию по освобождению от ИГ сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

В конце прошлой недели террористы попросили начать переговоры. В результате боевики ИГ отдали тела восьми похищенных в 2014 году ливанских солдат, а также тела погибших бойцов шиитского движения. Сирийская сторона дала согласие на вывоз террористов в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

После завершения вывоза террористов с пограничных территорий Ливан будет полностью освобожден от ИГ. Ливанские спецслужбы в свою очередь продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации ячеек террористов по всей стране.

В лагерях палестинских беженцев остаются радикальные вооруженные группировки, члены которых имеют тесные связи с ИГ и "Джебхат ан-Нусра"*.

* Террористические организации, запрещенные в России.