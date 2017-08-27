МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сирийские правительственные войска при поддержке авиации ВКС России уничтожили более 800 боевиков ИГ*, завершив разгром террористов в долине реки Евфрат в районе Ганем-Али в провинции Ракка. Об этом сообщили в российском Минобороны.
В ходе боевых действий также было уничтожено 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий.
Сейчас группировка правительственных войск под командованием Сухела ведет стремительное наступление вдоль восточного берега Евфрата в сторону города Дейр-эз-Зор, который уже несколько лет осажден террористами.
Разгром террористов в районе Акербата
В пятницу командующей российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровкин сообщил, что подходит к концу операция по разгрому ИГ в районе сирийского города Акербат в провинции Хама.
"Овладение Акербатом позволит сирийской армии создать сплошную зону безопасности к западу от "дороги жизни" Саламия — Ханасер и полностью установить контроль над месторождениями углеводородов к северу от Пальмиры", — пояснил генерал.
"Правительственные войска овладели населенными пунктами Эль-Ком, Эль-Сухна, Эль-Кдер и Эт-Тейбе, в которых были сосредоточены крупные резервы и склады боевиков. Таким образом созданы благоприятные условия для скорейшего освобождения от ИГИЛ (ИГ- ред.) центральных районов Сирии и дальнейшего наступления на Дейр-эз-Зор", — заключил он.
Цель — Дейр-эз-Зор
"С деблокированием этого города будет завершен разгром наиболее боеспособных формирований террористической группировки ИГ на территории Сирии", — отметил генерал.
Как указал Рудской, именно в район Дейр-эз-Зора боевики ИГ стягивают оставшиеся у них силы. В частности, там сконцентрированы террористы, вырвавшиеся из иракского города Мосул и большая часть наиболее боеспособных бандформирований из Ракки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.