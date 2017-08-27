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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские войска и ВКС разгромили группировку из 800 боевиков ИГ*

15:0927.08.2017
(обновлено: 15:32 27.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирийские военнослужащие с флагом. Архивное фотоСирийские военнослужащие с флагом. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сирийские правительственные войска при поддержке авиации ВКС России уничтожили более 800 боевиков ИГ*, завершив разгром террористов в долине реки Евфрат в районе Ганем-Али в провинции Ракка. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Бригадный генерал сирийской армии Сухель Аль-Хасан. Архивное фото
© аккаукнт Минобороны России в Youtube
Генерал Сухель командует наступлением сирийской армии на Дейр-эз-Зор
Операция, которой командовал генерал Хасан Сухел, завершилась 27 августа. В результате была ликвидирована "самая боеспособная и хорошо вооруженная группировка" ИГ в данном районе, отметили в военном ведомстве.

В ходе боевых действий также было уничтожено 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий.

Сейчас группировка правительственных войск под командованием Сухела ведет стремительное наступление вдоль восточного берега Евфрата в сторону города Дейр-эз-Зор, который уже несколько лет осажден террористами.

Разгром террористов в районе Акербата

В пятницу командующей российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровкин сообщил, что подходит к концу операция по разгрому ИГ в районе сирийского города Акербат в провинции Хама.

"Овладение Акербатом позволит сирийской армии создать сплошную зону безопасности к западу от "дороги жизни" Саламия — Ханасер и полностью установить контроль над месторождениями углеводородов к северу от Пальмиры", — пояснил генерал.

Артиллеристы Сирийской арабской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сирийская армия разгромила ИГ* в одном из районов долины реки Евфрат
Говоря о наступлении сирийской армии в направлении Дейр-эз-Зора, Суровикин отметил, что только за прошедшую неделю правительственным войскам удалось взять под свой контроль 1,1 тысячи квадратных километров территории страны. По его словам, полностью уничтожена группировка боевиков ИГ, окруженная восточнее Иттрии, и в настоящее время встречными ударами завершается окружение бандгрупп в районе северо-западнее Сухны.

"Правительственные войска овладели населенными пунктами Эль-Ком, Эль-Сухна, Эль-Кдер и Эт-Тейбе, в которых были сосредоточены крупные резервы и склады боевиков. Таким образом созданы благоприятные условия для скорейшего освобождения от ИГИЛ (ИГ- ред.) центральных районов Сирии и дальнейшего наступления на Дейр-эз-Зор", — заключил он.

Цель — Дейр-эз-Зор

Жители на улице сирийского города. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский Генштаб назвал численность террористов ИГ* в Сирии
В свою очередь, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сир генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российская группировка в Сирии и правительственные войска сосредоточили основные силы на разгроме террористов ИГ в районе Дейр-эз-Зора.

"С деблокированием этого города будет завершен разгром наиболее боеспособных формирований террористической группировки ИГ на территории Сирии", — отметил генерал.

Как указал Рудской, именно в район Дейр-эз-Зора боевики ИГ стягивают оставшиеся у них силы. В частности, там сконцентрированы террористы, вырвавшиеся из иракского города Мосул и большая часть наиболее боеспособных бандформирований из Ракки.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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