Сирийские войска при поддержке ВКС уничтожили 800 боевиков ИГ*

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Более 800 боевиков "Исламского государства"* были уничтожены сирийской армией в районе города Ганем-Али при поддержке российских ВКС. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.

По данным ведомства, правительственным войскам, возглавляемым генералом Хасаном Сухелом, удалось разгромить "самую боеспособную и хорошо вооруженную группировку ИГ*".

Также были уничтожены 13 танков, 39 пикапов с пулеметами, девять артиллерийских орудий и минометов.

Теперь, как сообщает ведомство, правительственные войска развивают наступление вдоль восточного берега реки Евфрат.

*Террористическая организация, запрещенная в России