МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Отряды сирийских правительственных войск при поддержке авиации ВКС РФ завершили разгром группировки ИГ* в долине реки Евфрат в районе Ганем-Али, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В ходе операции было уничтожено более 800 террористов, а также 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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