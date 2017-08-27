МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Отряды сирийских правительственных войск при поддержке авиации ВКС РФ завершили разгром группировки ИГ* в долине реки Евфрат в районе Ганем-Али, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Двадцать седьмого августа 2017 года отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГИЛ* в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али", — говорится в сообщении.

В ходе операции было уничтожено более 800 террористов, а также 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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