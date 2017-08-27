Россия и Турция отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 7 случаев стрельбы в провинциях Алеппо — 5, Дамаск – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 нарушений в провинциях Дамаск — 2, Хомс — 4", — говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства в воскресенье.

Отмечается, что большинство нарушений — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, за сутки не менялось и равно 2211. Без изменений остается и число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий — 229.

Как рассказали в ведомстве, в течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводил. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция — в населенный пункт Барза в провинции Дамаск доставлено 42 тонны продуктов и хозяйственных товаров.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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