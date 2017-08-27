"Хезболла" и армия Сирии прекратили бои против ИГ* на границе с Ливаном

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" и сирийская армия в воскресенье объявили о прекращении огня в наступлении на террористическую группировку "Исламское государство"* (ИГ*) в западном Каламуне на границе с Ливаном, передает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал "Аль-Манар".

Ранее агентство Рейтер сообщало, что ливанская армия объявила о прекращении огня в рамках наступления на позиции террористической группировки ИГ* на северо-восточной границе с Сирией. Согласно тексту заявления, прекращение огня подготовит почву для переговоров о судьбе плененных террористами ливанских солдат. Прекращение огня вступило в силу в 7.00 мск.

По данным агентства, СМИ движения "Хезболла" подтвердили, что прекращение огня началось в 07.00 мск "в соответствии с полномасштабным соглашением прекратить борьбу против ДАИШ (арабское название ИГ* — ред.) в западном Каламуне".

Ливанская армия с 19 августа проводит операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил во вторник заявило, что освобождены 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводит операцию самостоятельно, без координации с сирийскими войсками и "Хезболлой".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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