Ливан прекратил боевые действия против ИГ* на границе с Сирией

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ливанская армия объявила о прекращении огня в рамках наступления на позиции террористической группировки ИГ* на северо-восточной границе с Сирией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление армии.

Согласно тексту заявления, прекращение огня подготовит почву для переговоров о судьбе плененных террористами ливанских солдат. Прекращение огня вступило в силу в 7.00 мск.

Ливанская армия с 19 августа проводит операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил во вторник заявило, что освобождены 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводит операцию самостоятельно, без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

Ранее о готовности провести переговоры с "Исламским государством" заявили в "Хезболлах".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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