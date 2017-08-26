Клинцевич рассказал, благодаря чему РФ повысила боевые возможности в Сирии

Летчик ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Летчик ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия повышает свои боевые возможности в Сирии за счет объединения военных в единую информационно-коммуникационную сеть, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Мы в Сирии ведем уже войну с применением так называемой концепции cетецентрических войн", — сказал Клинцевич в эфире телеканала " Звезда ".

Сетецентрическая война ориентирована на повышение боевых возможностей в вооруженных конфликтах за счёт достижения инфокоммуникационного превосходства — объединения участников военных действия в единую сеть.

Как пояснил Клинцевич, зачастую в Сирии "находящийся на поле боя спецназовец с элементами "Ратника" (боевая экипировка) осуществляет разведку и проводит целеуказания". Это, как отмечает сенатор, позволяет получать указания "взлетевшему мальчишке 23 лет на современном авиационном комплексе", в итоге он "не новым боеприпасом, а старой 250-й или 500-й (авиабомбой) одной с точностью до 1,5 метров наносит удар с высоты 6-6,5 километров и уходит, решив задачу".

Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях. В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки.

В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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