В провинции Алеппо 120 боевиков сложили оружие, сообщил источник

БЕЙРУТ, 26 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа боевиков общей численностью 120 человек сложила оружие и сдалась сирийским властям в провинции Алеппо в рамках процесса народного примирения, сообщил РИА Новости осведомленный источник в провинции.
По словам источника, боевики решаются сложить оружие благодаря постоянной работе по выбросу агитационных листовок, распространению по региональным каналам видеобращений губернатора провинции Алеппо и муфтия города Алеппо, а также СМС-рассылкам с призывом "встать на путь истинный и воспользоваться амнистией, которую проводит правительство САР".
Во вторник в провинции Алеппо сложили оружие 48 боевиков.
В 2016 году, благодаря программе народного примирения, после успешных переговоров оружие сложили боевики в ряде населенных пунктов в пригороде Дамаска, включая поселения Сергая, Мадая и Забадани. В самой сирийской столице оружие сложили боевики в районах Барзе и Кабун. Переговоры продолжаются и в провинциях Хама, Хомс, Дераа и Сувейда.
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