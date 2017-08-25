Глава российской военной разведки рассказал о тактике террористов в Сирии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Международные террористы, воюющие в Сирии, объединились в новую, 25-тысячную группировку, которая ведет активные действия против правительственных войск и использует тактику "пчелиного роя". Чтобы избежать ударов авиации по своим позициям, боевики размещают военную технику рядом со школами, больницами и мечетями. Бандиты применяют как новейшее оружие, так и самодельные отравляющие вещества, а свой "бюджет" пополняют, в том числе, за счет продажи человеческих органов для трансплантации.

Об особенностях действий террористов, чем отличаются планы группировок "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*) и "Джебхат ан-Нусра"* и о том, что Россия нанесет бандитам максимальный ущерб, в пятницу на "круглом столе" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" рассказал начальник главного управления Генштаба российских Вооруженных сил (широко известного как Главное разведывательное управление, ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов.

"Мы имеем дело с сильным и опасным противником, представляющим угрозу не только Ближнему Востоку, но и другим регионам мира, для окончательной победы над которым требуется консолидация усилий всего мирового сообщества. Поэтому наша задача — нанести ему максимальный ущерб на сирийской земле", — сказал Коробов.

По его словам, решительные действия России позволили переломить ситуацию в Сирии и существенно подорвать боевой потенциал террористов.

"В целом анализ деятельности ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"* свидетельствует о появлении террористических организаций новой формации, преследующих амбициозные цели и способных быстро адаптироваться к изменениям обстановки", — отметил главный военный разведчик.

Новая группировка

Коробов сообщил о появлении в Сирии нового объединения террористических группировок "Хейат Тахрир аш-Шам", насчитывающего 25 тысяч человек. В его состав вошли свыше 70 бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, ранее относившей себя к умеренной, отметил глава военной разведки.

Он добавил, что лидеры террористов, стремясь объединить все действующие в Сирии исламистские вооруженные формирования, пытаются создать новую структуру, ключевую роль в которой играет запрещенная в РФ "Джебхат ан-Нусра"*.

"Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама", — сказал Коробов.

Что касается численности группировки ИГ* в Сирии, то она превышает 9 тысяч террористов, которые сосредоточены в центре страны и приграничных с Ираком районах, главным образом вдоль реки Евфрат, заявил Коробов.

По его словам, лидеры "Исламского государства" рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие регионы мира в рамках реализации концепции создания "великого халифата".

В связи с этим полевым командирам поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные ими районы страны, прежде всего нефтяные месторождения на востоке Сирии, а также стратегические транспортные магистрали, по которым осуществляется переброска боевиков и грузов из Ирака в Сирию и обратно, заключил главный военный разведчик.

Что касается "Джебхат ан-Нусры"*, то ее состав превышает 15 тысяч террористов, большинство из которых сирийцы, сообщил Коробов, добавив, что это вторая по боеспособности террористическая группировка на территории Сирии.

По его словам, в отличие от ИГ* лидеры "Джебхат ан-Нусры"* выступают не за создание исламского халифата от Марокко до Малайзии, а в первую очередь за смену режима Башара Асада и установление в Сирии шариатского государства.

"Данная группировка контролирует значительную часть провинции Идлиб. Кроме того, отряды активно действуют в провинции Хомс, пригороде сирийской столицы Восточная Гута и на юге Сирии, в районах административных центров провинций Кунейтра и Деръа", — сказал Коробов.

Как уточнил главный военный разведчик, "ан-Нусра"*, так же как ИГ*, активно насаждает в подконтрольных ей районах ислам радикального толка. Нарушение законов шариата жестко наказывается, широко практикуется смертная казнь.

Дроны и кустарное химоружие

Террористы в Сирии используют новейшее оружие, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и отравляющие вещества кустарного производствам, сообщил Коробов. В качестве примера он привел город Ракка, где отмечалось использование против штурмовых отрядов Сирийских демократических сил небольших квадрокоптеров, оснащенных самодельными взрывными устройствами.

"Террористы применяют простые, но достаточно эффективные приемы и способы противоборства. В частности, используют мирное население в качестве "живого щита", лишая тем самым правительственные силы превосходства в огневой мощи", — отметил главный военный разведчик.

При этом опыт боевых действий в Сирии показал, что современные террористические организации для достижения своих целей готовы к открытому противостоянию с регулярной армией и добровольческими проправительственными формированиями, отметил Коробов.

"Пчелиная" тактика бандитов

"Важной особенностью сирийского конфликта является то, что в основном вооруженная борьба ведется в населенных пунктах. При этом боевики стремятся не только удержать позиции, но и предпринимают попытки расширить подконтрольную им территорию", — заключил генерал-полковник.

Коробов рассказал о том, как бандиты стараются измотать правительственные войска постоянными обстрелами, "Террористы используют так называемую тактику "пчелиного роя", суть которой заключается в организации хаотических обстрелов и внезапных нападений на подразделения сирийской армии небольшими по численности, но хорошо слаженными маневренными группами", — сообщил Коробов.

По его словам, за счет этого достигается эффект непрерывной атаки, что деморализует и лишает инициативы достаточно крупные воинские формирования.

Для того чтобы избежать ударов авиации, террористы размещают артиллерию и бронетехнику рядом со школами, больницами и мечетями, рассказал Коробов. По его словам, чтобы удержать захваченные населенные пункты, террористы, как правило, организуют систему очаговой обороны. Здания соединяются тоннелями и подземными ходами сообщения, что позволяет скрытно проводить перегруппировку и перебрасывать резервы.

"Нижние этажи домов на основных направлениях оборудуются под долговременные огневые точки. В качестве подвижных огневых средств используются автомобили повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, противотанковыми средствами и минометами", — добавил Коробов.

При захвате населенных пунктов штурмовые группы боевиков на автомобилях повышенной проходимости с установленным вооружением при поддержке бронетехники, как правило, внезапно атакуют противника одновременно с нескольких направлений.

"Их задача — прорвать оборону, часто с использованием начиненных взрывчаткой автомобилей, управляемых смертниками, вклиниться в боевые порядки противника и закрепиться до подхода основных сил", — пояснил главный военный разведчик.

Также террористы "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры"* часто применяют скоротечные удары по отдельным объектам, которые, как правило, завершаются немедленным отходом на исходные позиции.

"Эффективность таких действий достигается внезапностью и координацией усилий нескольких отрядов. В качестве целей выбираются объекты, имеющие важное политическое или экономическое значение, отдельные слабо защищенные пункты дислокации сирийской армии, аэродромы, здания служб безопасности, места содержания заключенных, промышленные предприятия", — заключил генерал-полковник.

Откуда у террористов деньги

Основными источниками финансирования террористов в Сирии — это доходы от незаконной продажи нефти, торговля артефактами, имеющими культурную и историческую ценность, наркотиками, продажа человеческих органов для трансплантации, а также сбор "налога" с населения захваченных бандитами территорий, сообщил Коробов.

По его словам, существенную роль в обеспечении деятельности террористов играют частные пожертвования и финансовые поступления от различных неправительственных организаций и благотворительных фондов, созданных исламистами в других странах мира.

"Как правило, средства перечисляются на банковские счета подставных лиц в соседних с Сирией государствах, где обналичиваются и контрабандным путем доставляются на сирийскую территорию", — добавил главный военный разведчик.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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