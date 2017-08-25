Российская ПВО на Хмеймиме отслеживает все воздушные цели в радиусе 400 км

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны на базе Хмеймим в Сирии отслеживает все воздушные цели в радиусе 400 километров, сообщил начальник штаба — заместитель командующего ВВС главного командования Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Сергей Мещеряков.
Группировка ПВО в районе аэродрома Хмеймим включает в себя радиотехнический батальон, батарею зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400.
"В зоне поражения зенитных ракетных комплексов находятся все воздушные цели в радиусе до 400 километров на высотах до 35 километров", — отметил Мещеряков.
Он добавил, что российские ВКС нанесли значительный ущерб инфраструктуре террористической группировки "Исламское государство"*. По его словам, разрушив склады боеприпасов, топлива, заводы по ремонту вооружения и техники, ВКС заметно ухудшили тыловое обеспечение боевиков и их возможности оперативно перебрасывать подкрепление.
"Благодаря регулярно наносимым ударам по нефтяной инфраструктуре и уничтожению колонн с нефтью, противнику был нанесен и серьезный экономический ущерб", — резюмировал Мещеряков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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