В Сирии уничтожили последние два химических объекта

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. В Сирии были уничтожены последние два химических объекта, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-майор Игорь Кириллов.

По его словам, одним из этапов операции ООН-ОЗХО стало уничтожение 27 объектов, на которых производилось и хранилось химоружия, 25 их которых уничтожили ранее.

"Последние два объекта, ранее находившиеся на подконтрольной боевиками территории, после их освобождения в августе 2017 года были уничтожены, проверены специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты и в дальнейшем будут представлены экспертам международной организации (ОЗХО — ред.)", — сказал Кириллов.

В сентябре 2013 года Совет безопасности ООН принял резолюцию об уничтожении химоружия в Сирии. В 2014 году из Сирии было вывезено 1,2 тысячи тонн химических веществ. В операции приняли участие девять стран, в том числе Россия.