В Генштабе рассказали о применении в Сирии ракет "Атака-1" и "Вихрь-1"

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" успешно применили в ходе операции в Сирии ракеты "Атака-1", "Вихрь-1" и "Игла", заявил председатель военно-научного комитета Вооруженных сил России — заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"Современные боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н широко применяются в ходе специальной операции как для уничтожения танков, бронированной техники и живой силы противника, так и для ведения воздушной разведки, а также обеспечения безопасности взлета и посадки самолетов на аэродроме Хмеймим", — сказал он на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на форуме "Армия-2017"

По его словам, в ходе апробации вертолеты применялись в простых и сложных метеоусловиях, в дневное и ночное время. "При этом обеспечено эффективное боевое применение противотанковых управляемых ракет "Атака-1", "Вихрь-1" и управляемых ракет "Игла", — подчеркнул генерал.

Он отметил, что в бортовых комплексах вертолетов используются электронные карты местности, обеспечен автоматизированный ввод полетного задания. Макушев добавил, что комплекс средств связи обеспечивает ведение закрытой связи, в том числе при работе с передовым авианаводчиком.

"Бортовые комплексы обороны, установленные на вертолетах Ми-28Н и Ка-52, обеспечивают предупреждение об облучении радиолокационными станциями наземных, корабельных и бортовых комплексов обнаружения и управления оружием, объектами с лазерным излучением, а также эффективное противодействие переносным зенитно-ракетным комплексам с инфракрасными головками самонаведения", — подчеркнул он.