В Генштабе рассказали о применении в Сирии ракет "Атака-1" и "Вихрь-1"

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" успешно применили в ходе операции в Сирии ракеты "Атака-1", "Вихрь-1" и "Игла", заявил председатель военно-научного комитета Вооруженных сил России — заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.
По его словам, в ходе апробации вертолеты применялись в простых и сложных метеоусловиях, в дневное и ночное время. "При этом обеспечено эффективное боевое применение противотанковых управляемых ракет "Атака-1", "Вихрь-1" и управляемых ракет "Игла", — подчеркнул генерал.
"Бортовые комплексы обороны, установленные на вертолетах Ми-28Н и Ка-52, обеспечивают предупреждение об облучении радиолокационными станциями наземных, корабельных и бортовых комплексов обнаружения и управления оружием, объектами с лазерным излучением, а также эффективное противодействие переносным зенитно-ракетным комплексам с инфракрасными головками самонаведения", — подчеркнул он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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