Генштаб рассказал об уникальной операции ВКС и ВМФ в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Во время специальной операции в Сирии впервые удалось отработать применение воздушной и морской составляющих в одном ударе, рассказал заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.
Он подчеркнул, что проведенная операция подтвердила способность ВМФ наносить удары любой сложности.
По словам Макушева, в Сирии российские военные испытали более 200 образцов вооружения, которое показало высокую эффективность. Особое внимание уделялось новому оружию, чтобы своевременно найти и исправить его возможные недостатки.
В Генштабе также отметили, что российские беспилотники за время операции в Сирии выполнили более 14 тысяч вылетов, контролируя наземную обстановку почти по всей стране.
"Террористы используют так называемую тактику "пчелиного роя", суть которой заключается в организации хаотических обстрелов и внезапных нападений на подразделения сирийской армии небольшими по численности, но хорошо слаженными маневренными группами", — отметил генерал-полковник Игорь Коробов.
Артиллерию и бронетехнику боевики стараются размещать рядом со школами, больницами и мечетями, чтобы избежать ударов авиации. чтобы удержать захваченные населённые пункты, террористы, как правило, организуют систему очаговой обороны. Здания соединяются тоннелями и подземными ходами сообщения, что позволяет скрытно проводить перегруппировку и перебрасывать резервы.
Кроме того, боевики все активнее используют самодельные беспилотники-"камикадзе".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>