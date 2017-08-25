"Сирийские демократические силы" готовят наступление в районе Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) в скором времени начнут наступление на боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора, передает агентство Reuters.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что российская группировка в Сирии совместно с правительственными войсками сосредоточили основные силы на разгроме боевиков запрещенной группировки "Исламское государство"* в районе Дейр-эз-Зора. Он отметил, что сейчас отряды сирийской армии и народного ополчения при поддержке российских ВКС стремительно развивают наступление на Дейр-эз-Зор с трех направлений.

Как сообщил глава выступающего на стороне SDF военного совета Дейр-эз-Зора Ахмед Абу Хауля (Ahmed Abu Khawla), наступление должно начаться "в течение нескольких недель" параллельно с операцией по освобождению Ракки.

Костяк и руководство "Сирийских демократических сил" составляют сирийские курды, которых поддерживают США и их союзники.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

*"Исламское государство" (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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