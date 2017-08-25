В Генштабе рассказали, сколько боевиков в САР вошли в "Хейат Тахрир аш-Шам"

КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг — РИА Новости. Численность нового объединения террористических группировок в Сирии "Хейат Тахрир аш-Шам", ключевую роль в которой играет "Джебхат ан-Нусра"*, превысила 25 тысяч боевиков, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

"В настоящее время объединилось более 70 бандгрупп, в том числе из состава оппозиции, ранее относившей себя к умеренной. Общая численность группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" превышает 25 тысяч боевиков", — сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, лидеры террористов, стремясь объединить все действующие в Сирии исламистские вооруженные формирования, пытаются создать новую структуру, ключевую роль в которой играет "Джебхат ан-Нусра"*.

"Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама", — отметил Коробов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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