КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг — РИА Новости. Численность нового объединения террористических группировок в Сирии "Хейат Тахрир аш-Шам", ключевую роль в которой играет "Джебхат ан-Нусра"*, превысила 25 тысяч боевиков, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Игорь Коробов.
По его словам, лидеры террористов, стремясь объединить все действующие в Сирии исламистские вооруженные формирования, пытаются создать новую структуру, ключевую роль в которой играет "Джебхат ан-Нусра"*.
"Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама", — отметил Коробов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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