КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Завершено уничтожение разрозненных бандгрупп на границе Сирии с Иорданией и Ираком, продолжается наступление на боевиков в районе города Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы, сообщил в пятницу командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

"На юге Сирии завершено уничтожение разрозненных бандгрупп на границе с Иорданией и Ираком. Продолжается наступление в районе города Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы с целью выхода к Евфрату", — сказал Суровикин на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Он напомнил, что в настоящее время сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России развивают наступление на сирийский Дейр-эз-Зор с трех направлений — до реки Евфрат, от города Эс-Сухне и из района Абу-Кемаль. "В этом районе сосредоточены боевики из Мосула, большая часть наиболее боеспособных и хорошо вооруженных отрядов ИГИЛ*, вышедших из Ракки. С их уничтожением и деблокированием Дейр-эз-Зора завершается разгром основных сил террористов ИГИЛ и ликвидации их последнего оплота на сирийской земле", — подчеркнул генерал.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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