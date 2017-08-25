Российские военные наладили в Сирии сеть станций спутниковой связи

Техника связи на выставочной площадке на полигоне Кадамовский на форуме Армия-2017

Техника связи на выставочной площадке на полигоне Кадамовский на форуме Армия-2017

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Российские военные наладили в Сирии устойчиво работающую сеть станций спутниковой связи, сообщил на круглом столе, посвященном опыту применения войск в Сирии, начальник главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Халил Арсланов.

"Наземная группировка станций спутниковой связи возросла в три раза, повышена мощность ретрансляторов, проведена работа по переориентации антенных систем спутников связи военного и двойного назначения, а также увеличен арендуемый ресурс", — перечислил он.

При создании сети спутниковой связи в Сирии были свои особенности: прежде всего, это низкая пропускная способность и так называемые "мертвые зоны" на территории покрытия спутниковой связи. Поэтому особенно были востребованы переносные и мобильные станции спутниковой связи.

Также российские специалисты организовали и провели работу по увеличению площади покрытия и восстановлению стационарных базовых станций системы связи "Тетра". "Для повышения устойчивости и надежности данной сети был решен вопрос и организовано применение мобильных базовых станций на отдельных, наиболее важных направлениях", — подчеркнул Арсланов.

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