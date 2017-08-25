Около девяти тысяч боевиков пытаются захватить провинцию Идлиб

Артиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня Град на позициях в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Архивное фото

Артиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня Град на позициях в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Архивное фото

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Около девяти тысяч террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* пытаются захватить сирийскую провинцию Идлиб, заявил начальник главного управления Генерального штаба генерал-полковник Игорь Коробов.

"В настоящее время террористы стремятся взять под свой контроль всю ее территорию, активизировав боевые действия против формирований "умеренной" оппозиции", — сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017"

По его словам, бандгруппам "ан-Нусры"* удалось нанести существенные потери группировке "Ахрар аш-Шам"* и занять доминирующее положение в районе. При этом радикальная часть отрядов оппозиции, стремясь избежать полного уничтожения, перешла на сторону террористов.

"Нельзя исключить, что таким образом лидеры "Джебхат ан-Нусры"* пытаются на данном этапе не допустить создания зоны деэскалации в этой части Сирии и тем самым сорвать процесс мирного урегулирования конфликта", — заключил главный военный разведчик.

Коробов отметил, что общая численность "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии превышает 15 тысяч террористов, большинство из которых местные жители. Группировка контролирует значительную часть провинции Идлиб. Кроме того, ее отряды активно действуют в провинции Хомс, пригороде сирийской столицы Восточная Гута и на юге Сирии, в районах административных центров провинций Кунейтра и Даръа.

По его словам, в отличие от ИГ* лидеры "Джебхат ан-Нусры"* выступают не за создание исламского халифата от Марокко до Малайзии, а в первую очередь за смену режима Башара Асада и установление в Сирии шариатского государства.

Ранее в Генштабе отмечали, что российская группировка совместно с правительственными войсками сосредоточили основные силы на разгроме боевиков "Исламского государства"* в районе Дейр-эз-Зора. При этом за время российской операции в Сирии контролируемая правительством территория выросла более чем вчетверо, до 78 тысяч квадратных километров.