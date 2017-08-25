В Генштабе рассказали об обмене информацией с США по ситуации в Сирии

ПАРК "ПАТРИОТ", 25 авг — РИА Новости. Российские военные обмениваются информацией с США для предотвращения инцидентов с боевой авиацией в ходе операции в Сирии, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

"В целях обмена информацией о воздушной обстановке и исключения инцидентов, связанных с применением боевой авиации, командованием группировки было организовано взаимодействие с оперативным центром США в Иордании, центром совместных воздушных операций США в Катаре, пунктом управления воздушных сил Турции и командным центром Израиля", — заявил Рудской.

Он отметил, что для непосредственного управления на территории Сирии развернута система управления, которая обеспечивает согласованные действия авиационной группы ВКС России, формирований правительственных войск, республиканской гвардии, отрядов самообороны и народного ополчения.

"В состав сформированного и дислоцирующегося на сирийском аэродроме Хмеймим командного пункта группировкой войск вошли представители центральных органов военного управления и военных округов", — сказал Рудской.