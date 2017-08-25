Контролируемая правительством Сирии территория выросла в четыре раза

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. В ходе военной операции России в Сирии контролируемая правительством территория выросла более чем вчетверо, до 78 тысяч квадратных километров, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в пятницу.

"За время проведения операции ВКС России территория, контролируемая правительственными войсками, выросла белее чем в четыре раза — с 19 до 78 тысяч квадратных километров", — отметил Рудской на "круглом столе" в ходе форума "Армия-2017"

По его словам, действия российской группировки позволили сирийским войскам в корне переломить ситуацию.

"Разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса, от террористов полностью очищена провинция Латакия, освобождены памятник всемирного культурного наследия Пальмира и город Алеппо, являющийся второй столицей Сирии, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая Дамаск с севером страны", — напомнил глава управления.

По его словам, под правительственный контроль возвращены нефтяные и газовые поля "Джизель", "Шаер", "Хаян", "Магара", "Арак" и "Мембридж", освобождены северо-восточные районы провинции Алеппо к западу от водохранилища имени Асада.

На юге Сирии восстановлен контроль над участком сирийско-иракской границы протяженностью 181 километров, а также сирийско-иорданской границей в провинциях Эс-Сувейда и Дамаск общей протяженностью 195 километров, добавил Рудской.

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