ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 25 авг — РИА Новости. Развитие ситуации в Сирии в 2015 году угрожало безопасности России, заявил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, к моменту начала российской военной операции в Сирии 30 сентября 2015 года положение в этой стране было критическим.
"Правительство Сирии в одиночку вело боевые действия против терроризма на своей территории, а отряды так называемой "умеренной оппозиции" фактически слились с ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусрой"*, которые имели более щедрое финансирование, снабжение оружием и боеприпасами от своих зарубежных спонсоров", — сказал Рудской.
Он также отметил, что террористы контролировали более 70% территории страны и продолжали наступать на всех направлениях.
"По нашим оценкам, к началу 2015 года в рядах ИГИЛ* и других террористических формирований находилось порядка 4,5 тысяч граждан России и стран СНГ", — заявил Рудской.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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