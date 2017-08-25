ВКС за время операции в Сирии нанесли около 90 тысяч авиаударов

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 25 авг — РИА Новости. ВКС РФ за время российской военной операции в Сирии нанесли около 90 тысяч авиационных ударов, террористам нанесен серьезный ущерб, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Он подчеркнул, что в результате действий российской группировки нанесен значительный ущерб системе управления и тыловой инфраструктуре террористов.
"Перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Террористические организации лишились финансовой подпитки от нелегальной продажи нефтепродуктов", — сказал Рудской.
По его словам, для уничтожения наиболее важных объектов террористов применяются крылатые ракеты воздушного и морского базирования с надводных кораблей, подводных лодок и стратегических ракетоносцев на дальность до полутора тысяч километров, а также самолеты дальней бомбардировочной авиации.
Он добавил, что значительную помощь командованию сирийской армии оказывают российские военные советники, которые участвуют в планировании боевых операций, обучении и подготовке к боевым действиям соединений и воинских частей сирийских вооруженных сил.
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