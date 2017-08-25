В "Хезболлах" заявили о готовности к переговорам с ИГ* в Сирии

БЕЙРУТ, 25 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" готово к переговорам с террористической группировкой "Исламское государство"* на территории Сирии по просьбе боевиков, засевших на сирийско-ливанской границе, заявил генсек движения Хасан Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

"Можем вести переговоры на территории Сирии по просьбе боевиков… Огонь не будет прекращен до достижения договоренности. И предмет переговоров — достижение целей, которые заключаются в уходе ИГ* из этого района (сирийско-ливанской границы) и получение информации о судьбе похищенных ливанских солдат, а также освобождение их", — заявил Насрулла.

"Скорее всего, решение будет силовым в горных районах, и мы идем к силовому решению, и причина этого — мышление руководителей ИГ. Обращаюсь к главарям ИГ: итог битвы предрешен, это вопрос непродолжительного времени", — добавил генсек.

Насрулла отметил, что боевики на границе Сирии и Ливана находятся в панике и готовы к любым переговорам.

По словам лидера шиитов, бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией освободили 270 из 310 захваченных ИГ квадратных километров пограничной с Ливаном территории Сирии.

Бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией в субботу начали операцию по освобождению от ИГ сирийских территорий, пограничных с Ливаном.

В свою очередь ливанская армия с субботы проводит операцию по освобождению от ИГ пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил во вторник заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводит операцию самостоятельно, без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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