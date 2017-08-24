Воевавшего за ИГ* гражданина Боснии и Герцеговины отправили в тюрьму

БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) отправили в тюрьму Адема Карамую, осужденного за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ), сообщило Агентство по защите и расследованиям (СИПА) БиГ.

Сотрудники СИПА задержали Карамую накануне в поселке Маглай, он больше месяца провел в бегах. Ранее суд БиГ признал его виновным за участие в боевых действиях на территории Сирии в рядах ИГ* с августа 2013 по февраль 2014 года. Бошняк (славянин-мусульманин) был осужден на два года тюремного заключения, но скрывался и в июле 2017 был объявлен в розыск.

"Впервые данное лицо было задержано в 2014 году сотрудниками СИПА в рамках операции "Дамаск" за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористических группировок, затем было осуждено, но находилось вне досягаемости правосудия БиГ… В настоящее время задержанный передан для отбытия наказания в исправительное учреждение города Зеница", — говорится в сообщении Агентства по расследованиям и защите.

Отмечается, что Карамуе будет зачтено время, проведенное в камере предварительного заключения с сентября по ноябрь 2014 года. Как и большинство граждан Боснии и Герцеговины, вступивших в ряды террористов на Ближнем Востоке, в Сирию он попал открыто – из Сараево в аэропорт Стамбула, затем нелегально перешел турецко-сирийскую границу. Тем же путем он вернулся назад в Боснию.

*Запрещенная в России террористическая организация