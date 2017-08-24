Сирийская армия окружила боевиков ИГ* на северо-востоке Хомса

Сирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фото

Сирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фото

БЕЙРУТ, 24 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР и союзные им силы сомкнули кольцо окружения вокруг боевиков террористической группировки "Исламское государство"* к северу от города Ас-Сухне на северо-востоке провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник, близкий к ливанскому движению "Хезболлах".

"В реальности сирийская армия и союзные ей силы сомкнули кольцо, окружив боевиков ИГ на большой территории, площадь которой около двух тысяч квадратных километров", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, кольцо сомкнулось после того, как были взяты под контроль высоты Аз-Захик, Хирбет ат-Тилаа и Вади абу Килля.

Отмечается, что данный успех дал возможность встретиться наступающим силам с юга с подразделениями сирийской армии к северу от города Ас-Сухне.

Ранее сирийская армия разгромила крупнейший оплот ИГ в провинции Хомс, освободив город Ас-Сухне. Уцелевшие отряды террористов были вынуждены бежать в пустыню на север в направлении города Дейр-эз-Зор.

* Террористическая организация, запрещенная в России.