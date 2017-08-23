МИД Сирии направил жалобу в ООН из-за ударов коалиции по Ракке

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. МИД Сирии направил очередные два письма в Совбез ООН и генсеку организации в связи с действиями международной коалиции во главе с США, сообщает национальное агентство SANA.

"Правительство Сирии призывает Совбез выполнить свои резолюции по борьбе с терроризмом, в частности 2253, и немедленно помешать коалиции совершить очередные преступления в отношении невинных сирийских граждан", — приводит агентство текст заявления сирийского МИД.

Во вторник SANA сообщило о гибели 78 мирных граждан в Ракке за сутки из-за ударов ВВС коалиции. Авианалеты осудила также сирийская оппозиция, в то время как в самой коалиции отказались давать оценку сведениям о жертвах.

Сирийские дипломаты отметили, что коалиция совершила "военные преступления и преступления против человечества", а также продолжает разрушать инфраструктуру и пути сообщения в Сирии. МИД страны указал и на использование коалицией фосфорных бомб, запрещенных ООН и международными конвенциями.

На прошлой неделе Дамаск призвал Совбез ООН распустить коалицию, причастную, по его заявлению, к преступлениям. Как указал постпред Сирии Башар Джаафар, своими действиями коалиция помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".

Возглавляемая США международная коалиция проводит военную операцию против боевиков ИГ* с августа 2014 года. В 2016 году она заявила о начале операции по освобождению сирийского города Ракка, при этом она действует без согласия официального Дамаска.

В начале августа коалиция признала, что в ходе операции против ИГ* в Сирии и Ираке из-за ударов союзников погибли 624 мирных жителя. Власти Сирии и независимые наблюдатели не раз указывали, что подобные оценки сильно занижены.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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