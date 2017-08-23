МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и замглавы МИД Турции Седат Онала договорились активизировать усилия двух стран по согласованию четвертой зоны деэскалации в сирийском Идлибе, сообщается на сайте МИД РФ.

"Условлено активизировать усилия по согласованию четвертой зоны в Идлибе", — говорится в сообщении.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Впоследствии российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации — в провинции Идлиб.