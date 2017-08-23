Россия и Турция констатировали снижение насилия в Сирии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и его турецкий коллега Седат Онал на консультациях в Москве констатировали существенное снижение уровня насилия в Сирии в результате установления трех зон деэскалации в рамках Астанинского процесса, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе предметного обсуждения актуальных аспектов региональной повестки дня акцент был сделан на складывающейся ситуации в Сирии и вокруг неё. …С удовлетворением констатировано существенное снижение уровня насилия в Сирии в результате установления трех зон деэскалации в рамках Астанинского процесса", — сообщили в МИД РФ.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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