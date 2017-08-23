Коалиция сирийских оппозиционных сил осудила удары по мирным жителям Ракки

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Нацкоалиция сирийских оппозиционных и революционных сил (НКОРС) осуждает приведшие к гибели десятков мирных жителей авиаудары в Ракке международной коалиции во главе с США, сообщила НКОРС в заявлении в среду.

Во вторник сирийское агентство SANA сообщило о гибели 78 мирных граждан в Ракке за сутки из-за ударов ВВС коалиции.

"Нацкоалиция осуждает эти преступления, и международная коалиция несет ответственность за гибель мирных жителей", — говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Оппозиционеры отметили, что беспорядочные авиаудары и обстрелы города Ракка артиллерией привели к волнам массовой миграции и состоянию хаоса.

"Данное преступление дополняет цепь военных преступлений, которые совершаются против мирных граждан и которые являются нарушением международного права", — заявили в НКОРС.

Сирийский альянс, базирующийся в Турции, добавил, что считает недопустимой борьбу с терроризмом посредством атак против мирных граждан и сотрудничества "с другими формами терроризма".

НКОРС придерживается турецкой линии в негативном отношении к поддерживаемым США "Сирийским демократическим силам" (SDF), которые ведут операцию по освобождению Ракки от ИГ (запрещена в РФ). Анкара считает сирийские курдские формирования террористами, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

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