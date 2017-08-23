Россия и США достигли прогресса в диалоге по Сирии, считает Рябков

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россия и США достигли прогресса в диалоге по Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

"По Сирии в последнее время у нас наблюдается серьезный прогресс в диалоге с США", — сказал он в интервью китайским и японским СМИ.

По словам Рябкова, Россия, несмотря на санкции США, не свернула российско-американский диалог по региональным конфликтам.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

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