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Война в Сирии
Война в Сирии

Яровая требует расследования и суда из-за авиаудара коалиции по Ракке

12:0223.08.2017
(обновлено: 12:03 23.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкИрина Яровая. Архивное фотоИрина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Необходимо применять санкции в отношении тех, кто совершает массовые убийства в Сирии: поскольку, если не последует расследование и судебный процесс по результатам авиаударов международной коалиции, будут продолжаться "новые и новые убийственные псевдоошибки и жертвы", заявила журналистам в среду вице-спикер ГД Ирина Яровая ("Единая Россия").

Пригород сирийского города Ракка. 13 июня 2017
© Sputnik / Мохаммед Мааруф
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Сирийское национальное агентство САНА сообщило во вторник, что в результате авиаударов самолетов международной коалиции во главе с США по городу Ракка на севере Сирии погибли 78 мирных граждан. Бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа.

"Очевидно, что невозможно больше ограничиваться политесом в виде "обеспокоены неподтвержденными жертвами". Массовые убийства превратились в "ритуальные жертвоприношения" (международной – ред.) коалиции (во главе с США в Сирии – ред.) и пора применять санкции в отношении тех, кто их совершает", — сказала Яровая.

Депутат считает, что коалиция США увлеклась так называемыми "ошибками", "или, скорее, выгодно подаёт это как ошибки". При этом, по ее мнению, игнорируется главный вопрос: что следует в ответ на многократные убийства людей.

Ситуация на севере провинции Хама. архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Расследование и судебный процесс, как минимум. Поэтому, до тех пор, пока не последует правовая оценка, можно, к сожалению, ждать новые и новые убийственные псевдоошибки и жертвы", — выразила мнение Яровая.

Парламентарий добавила, что, по ее мнению, ООН необходимо провести расследование, "именно расследование по фактам, которые ничем не отличаются от убийства".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Это что, абсолютный непрофессионализм военных или умышленное уничтожение мирных жителей Сирии? Это поддержка террористов под имитацией борьбы? Защита или уничтожение Сирии? И речь должна идти не о возможных версиях расследования. А о фактах, требующих безупречной и неангажированной оценки на основе международного права и ценности человеческой жизни, независимо от национальной принадлежности", — заключила Яровая.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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