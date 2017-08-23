Яровая требует расследования и суда из-за авиаудара коалиции по Ракке

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Необходимо применять санкции в отношении тех, кто совершает массовые убийства в Сирии: поскольку, если не последует расследование и судебный процесс по результатам авиаударов международной коалиции, будут продолжаться "новые и новые убийственные псевдоошибки и жертвы", заявила журналистам в среду вице-спикер ГД Ирина Яровая ("Единая Россия").

Сирийское национальное агентство САНА сообщило во вторник, что в результате авиаударов самолетов международной коалиции во главе с США по городу Ракка на севере Сирии погибли 78 мирных граждан. Бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа.

"Очевидно, что невозможно больше ограничиваться политесом в виде "обеспокоены неподтвержденными жертвами". Массовые убийства превратились в "ритуальные жертвоприношения" (международной – ред.) коалиции (во главе с США в Сирии – ред.) и пора применять санкции в отношении тех, кто их совершает", — сказала Яровая.

Депутат считает, что коалиция США увлеклась так называемыми "ошибками", "или, скорее, выгодно подаёт это как ошибки". При этом, по ее мнению, игнорируется главный вопрос: что следует в ответ на многократные убийства людей.

"Расследование и судебный процесс, как минимум. Поэтому, до тех пор, пока не последует правовая оценка, можно, к сожалению, ждать новые и новые убийственные псевдоошибки и жертвы", — выразила мнение Яровая.

Парламентарий добавила, что, по ее мнению, ООН необходимо провести расследование, "именно расследование по фактам, которые ничем не отличаются от убийства".

"Это что, абсолютный непрофессионализм военных или умышленное уничтожение мирных жителей Сирии? Это поддержка террористов под имитацией борьбы? Защита или уничтожение Сирии? И речь должна идти не о возможных версиях расследования. А о фактах, требующих безупречной и неангажированной оценки на основе международного права и ценности человеческой жизни, независимо от национальной принадлежности", — заключила Яровая.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

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