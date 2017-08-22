Удары коалиции по Ракке нарушают суверенитет Сирии, заявил Клишас

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Удары коалиции во главе с США по сирийской Ракке, в результате которых погибли 78 граждан, являются грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права, заявил РИА Новости во вторник председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сирийское национальное агентство САНА сообщило во вторник, что в результате авиаударов самолетов международной коалиции во главе с США по городу Ракка на севере Сирии погибли 78 мирных граждан. Бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа.
"Удар по территории Сирии коалицией во главе с США, в результате которого погибло почти 80 мирных сирийцев, является очередным примером грубого нарушения норм международного права и суверенитета Сирии", — заявил Клишас.
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