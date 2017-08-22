В МИД России прокомментировали заявления США о химоружии

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. РФ считает, что заявления США о применении Дамаском химоружия пишутся с прицелом на возможное усиление вмешательства во внутренние дела Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.

Как напомнили в МИД РФ, 21 августа 2013 года в пригороде Дамаска Восточная Гута было применено отравляющее вещество зарин.

"В результате этой бесчеловечной акции по различным оценкам пострадало порядка 1400 человек. Специально созданная миссия ООН под руководством шведского профессора О.Сёльстрёма не выявила виновных в этом преступлении. Вместе с тем она по сути подтвердила выводы российских экспертов о провокационном характере применения зарина кустарного производства экстремистскими группировками", — говорится в документе.

В этой связи МИД РФ выразил возмущение тем, что Белый дом, госдепартамент и постпредство США при ООН спустя 4 года "единым голосом" обвинили в теракте в Восточной Гуте правительство Башара Асада.

Кроме того, говорится в сообщении, озабоченность вызывает и то, что США фактически от имени международного сообщества безапелляционно обвинили официальный Дамаск в использовании химоружия 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне.

"Таким образом сирийское правительство представляют виновным в сокрытии части своего военно-химического потенциала, что означало бы прямое нарушение им Конвенции о запрещении химического оружия. Более того, на него возлагается ответственность за применение отравляющих веществ против мирного населения Сирии", — говорится в сообщении.

МИД РФ заявляет, что "это вызывает категорическое неприятие", поскольку ОЗХО подтвердила, что химический арсенал Сирии был полностью уничтожен под международным контролем.

"Не исключаем, что столь неприглядные официальные комментарии пишутся с прицелом на возможное будущее усиление вмешательства во внутрисирийские дел", — говорится в сообщении.

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