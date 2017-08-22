В Сирии под ударами коалиции погибли 78 мирных жителей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Не менее 78 мирных жителей погибли за сутки на севере Сирии в результате авиаударов международной коалиции во главе с США, сообщило сирийское национальное агентство SANA.

Ранее агентство Франс-Пресс со ссылкой на так называемую неправительственную "Сирийскую обсерваторию по правам человека" сообщало, что жертвами бомбардировок стали 42 человека, в том числе 19 детей.

Представитель коалиции Райан Диллон сообщил Франс-Пресс, что за последнюю неделю авиация нанесла более 250 ударов по городу Ракка и его окрестностям. Он заявил, что сообщения о жертвах среди гражданского населения будут расследованы.

По данным SANA, бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа. Кроме того, менее чем за двое суток до авианалетов в Ракке самолеты коалиции нанесли удары по деревне Джизаа в провинции Эль-Хасака, в результате погибли 20 мирных жителей.

"Под перекрестным огнем"

В ООН в понедельник заявили о небезопасном положении 25 тысяч жителей Ракки, которые "оказались под перекрестным огнем". По данным всемирной организации, десятки тысяч человек уже бежали, "а те, кто остался, сталкиваются с серьезными ограничениями на передвижение по городу и за его пределы, что сократило поставки воды и продовольствия".

В начале августа в результате ударов коалиции по жилым кварталам Ракки погибли 43 мирных жителя. Агентство SANA сообщало также, что коалиция применяет при авианалетах фосфорные бомбы.

На минувшей неделе Сирия призвала Совбез ООН распустить коалицию, причастную, по заявлению Дамаска, к преступлениям. По словам постпреда Башара Джаафари, своими действиями она помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".

Возглавляемая США международная коалиция проводит военную операцию против боевиков ИГ* с августа 2014 года. В Сирии она действует без согласия на то официального Дамаска.

В начале августа коалиция признала, что с начала операции против ИГ* в Сирии и Ираке из-за ударов союзников погибли не менее 624 мирных жителя. Сирийские власти и независимые наблюдатели не раз указывали, что подобные оценки сильно занижены.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

