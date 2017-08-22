СМИ сообщили о гибели почти 80 человек в Ракке во время ударов коалиции США

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

БЕЙРУТ, 22 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по городу Ракка на севере Сирии, за сутки погибли 78 мирных граждан, сообщило сирийское национальное агентство САНА.

Бомбардировкам подверглись кварталы Ас-Сахани и Аль-Баду, а также район Ат-Таусиа.

По данным агентства, менее чем за 48 часов до авианалетов в Ракке самолеты коалиции нанесли удары по деревне Джизаа в провинции Эль-Хасаке, в результате чего погибли 20 жителей.

Российский МИД неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

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