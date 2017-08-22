Две поставки из КНДР в Сирию за полгода были перехвачены

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Два грузовых отправления из КНДР для Центра научных исследований и разработок Сирии (SSRC) были перехвачены за последние шесть месяцев, передает агентство Рейтер со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН по нарушению санкций в отношении КНДР.

Как сообщает агентство, в докладе, который был подготовлен независимыми экспертами ООН и представлен в СБ ООН, не уточняется, когда и где произошел перехват, а также не раскрывается содержимое поставок.

"Комиссия расследует сообщения о сотрудничестве между КНДР и Сирией в области запрещенного химического (оружия), баллистических ракет и обычных видов вооружения", — приводит агентство выдержки из 37-страничного доклада.

"Два государства-члена (ООН) перехватили поставки, предназначенные для Сирии. Другое государство-член (ООН) проинформировало комиссию о том, что существуют причины полагать, что эти товары являются частью договора между Торговой корпорацией Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID) и Сирией", — говорится в докладе.

"Получателями были сирийские организации, которые ЕС и США определили как "подставные" компании для SSRC", — говорится в докладе.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.

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