Госдеп рассказал, к чему приведет отказ Асада от сотрудничества с ОЗХО

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США готовы сделать все необходимое, чтобы удержать власти Сирии от применения химического оружия, а отказ Дамаска от сотрудничества с международным сообществом по вопросу неприменения химоружия приведет к "соответствующим последствиям", заявили в госдепартаменте.

В заявлении отмечается, что оно опубликовано в четвертую годовщину химической атаки в сирийской Восточной Гуте в пригороде Дамаска, ответственность за которую США возлагают на власти Сирии. По данным Белого дома, в 2013 году в результате этих событий погибли более 1400 человек.

Кроме того, в заявлении упоминаются события 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун, где, как убеждены США, власти Сирии также провели химическую атаку. В ответ на эти события США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому ВВС Сирии. Официальный Дамаск отрицал свою причастность к какой-либо химатаке, а также ставил под сомнение сам ее факт.

"Мы по-прежнему готовы принимать все необходимые меры, чтобы удержать режим (власти Сирии – ред.) от применения химического оружия", — говорится в заявлении госдепартамента.

"Режим (президента Сирии Башара) Асада должен прекратить применение химического оружия, полностью декларировать все свои запасы химического оружия и сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), Миссией по установлению фактов и совместного механизма расследования. Несоблюдение международного права, норм и стандартов, касающихся применения химического оружия, создает непосредственную угрозу для международного сообщества и на это будет дан соответствующий ответ", — говорится в заявлении.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.

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