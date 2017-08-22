Госдеп рассказал, к чему приведет отказ Асада от сотрудничества с ОЗХО

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США готовы сделать все необходимое, чтобы удержать власти Сирии от применения химического оружия, а отказ Дамаска от сотрудничества с международным сообществом по вопросу неприменения химоружия приведет к "соответствующим последствиям", заявили в госдепартаменте.
Кроме того, в заявлении упоминаются события 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун, где, как убеждены США, власти Сирии также провели химическую атаку. В ответ на эти события США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому ВВС Сирии. Официальный Дамаск отрицал свою причастность к какой-либо химатаке, а также ставил под сомнение сам ее факт.
"Режим (президента Сирии Башара) Асада должен прекратить применение химического оружия, полностью декларировать все свои запасы химического оружия и сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), Миссией по установлению фактов и совместного механизма расследования. Несоблюдение международного права, норм и стандартов, касающихся применения химического оружия, создает непосредственную угрозу для международного сообщества и на это будет дан соответствующий ответ", — говорится в заявлении.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
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