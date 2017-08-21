Сирия оценила ущерб от ударов коалиции по нефтегазовым объектам в $2,5 млрд

Мужчина смотрит на руины в окрестностях Дамаска после авиаударов коалиции во главе с США. Архивное фото

Мужчина смотрит на руины в окрестностях Дамаска после авиаударов коалиции во главе с США. Архивное фото

ООН, 21 авг — РИА Новости. Потери Сирии из-за разрушения нефтегазовой инфраструктуры от авиаударов действующих в стране сил международной коалиции составляют минимум 2,5 миллиарда долларов США. Об этом сообщил постпред страны при ООН в письме генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности всемирной организации.

В распространенном в понедельник письме приводятся данные о первоначальной оценке ущерба "в результате нападений, совершенных так называемой международной коалицией на объекты нефтегазовой инфраструктуры в Сирии". В частности, сообщается, что в результате бомбардировки 23 апреля 2017 года станции на территории месторождения "Эль-Омар" были уничтожены резервуары емкостью 75 тысяч баррелей каждый для хранения нефти на экспорт, из-за чего нефтяная компания "Фурат" потеряла 10 миллионов долларов.

Всего совокупный ущерб от действий коалиции с начала операции в Сирии 23 сентября 2014 года по 15 июля 2017 года составил, по оценкам правительства, более 2,5 миллиарда долларов. Отмечается, что в 2014 году разрушения оценивались приблизительно в 543 миллиона долларов, в 2015 году — более чем в 1,1 миллиарда долларов, в 2016 году — более чем в 125 миллионов долларов, с начала 2017 года — более чем в 720 миллионов долларов.

Возглавляемая США "антиигиловская коалиция" с сентября 2014 года ведет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, не имея при этом соответствующего мандата от властей этой страны.

С момента начала операции, которую правительство Сирии называет незаконной, постпредство страны при ООН регулярно уведомляет ООН о нанесении силами международной коалиции бомбовых ударов по объектам нефтегазовой промышленности и экономической̆ инфраструктуры. Также сирийские дипломаты заявляли о праве требовать от государств-членов коалиции компенсации за уничтожение промышленных и производственных объектов.

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари призвал участвующие в операции государства распустить действующую в стране международную коалицию во главе с США, причастную, по его словам, к преступлениям.

*Запрещенная в России террористическая организация

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