Сирия оценила ущерб от ударов коалиции по нефтегазовым объектам в $2,5 млрд

ООН, 21 авг — РИА Новости. Потери Сирии из-за разрушения нефтегазовой инфраструктуры от авиаударов действующих в стране сил международной коалиции составляют минимум 2,5 миллиарда долларов США. Об этом сообщил постпред страны при ООН в письме генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности всемирной организации.
Всего совокупный ущерб от действий коалиции с начала операции в Сирии 23 сентября 2014 года по 15 июля 2017 года составил, по оценкам правительства, более 2,5 миллиарда долларов. Отмечается, что в 2014 году разрушения оценивались приблизительно в 543 миллиона долларов, в 2015 году — более чем в 1,1 миллиарда долларов, в 2016 году — более чем в 125 миллионов долларов, с начала 2017 года — более чем в 720 миллионов долларов.
Возглавляемая США "антиигиловская коалиция" с сентября 2014 года ведет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, не имея при этом соответствующего мандата от властей этой страны.
Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари призвал участвующие в операции государства распустить действующую в стране международную коалицию во главе с США, причастную, по его словам, к преступлениям.
*Запрещенная в России террористическая организация
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