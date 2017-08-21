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Война в Сирии
Война в Сирии

Очистили от боевиков: сирийская армия полностью освободила провинцию Алеппоё

18:2421.08.2017
(обновлено: 18:28 21.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУдар Военно-космических сил России по позициям ИГ* (запрещенная в России международная террористическая организация Исламское Государство) в Сирии. Архивное фотоУдар Военно-космических сил России по позициям ИГ* (запрещенная в России международная террористическая организация Исламское Государство) в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сирийские правительственные силы при поддержке ВКС России полностью освободили от террористов провинцию Алеппо, заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Наступление на позиции боевиков продолжается на разных направлениях, в том числе на Дейр-эз-Зор.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Военно-космических сил России во время боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Освобождение от террористов центральной части Сирии близится к завершению", — сказал Рудской. По его словам, всего освобождено 50 населенных пунктов и более 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории.

Генерал-полковник отметил, что по направлениям на Эс-Саванет правительственным войскам удалось окружить крупную группировку террористов ИГ* в районе города Акербат. Кольцо окружения сжимается, и вскоре Акербат будет освобожден, выразил уверенность Рудской.

Еще одно кольцо окружения создано восточнее Итрии, добавил он, подчеркнув, что это удалось сделать благодаря стремительным наступательным действиям подразделений генерала Хасана Сухела при поддержке российской авиации.

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация Исламское Государство) в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Представитель Генштаба также рассказал, что сирийские войска начали применять новые способы борьбы против террористических группировок. Он напомнил, что в ночь на 12 августа в тылу боевиков ИГ* в районе населенного пункта Эль-Кдер в провинции Ракка высадился десант правительственных сил.

Действия десантировавшихся подразделений, а также поддержка сирийской артиллерии и российских ударных вертолетов Ка-52 обеспечили возможность быстрого выдвижения основных сил правительственных войск к Эль-Кдеру, который удалось взять под контроль без потерь.

"Формирования ИГИЛ в этом районе полностью разгромлены. Сирийская армия наступает с темпом 30-40 и более километров в сутки", — отметил генерал-полковник.

Главная цель

Рудской также напомнил, что сирийские войска полностью освободили от боевиков стратегически важный город Ас-Сухне и теперь развивают наступление на Дейр-эз-Зор с трех направлений. 

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Военно-космических сил России. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВКС уничтожили колонну боевиков ИГ*, направлявшуюся в Дейр эз-Зор
По его словам, соблюдение режима прекращения огня и создание зон деэскалации позволили сирийским вооруженным силам сконцентрировать усилия на борьбе с ИГ*, а ВКС продолжают уничтожать боевиков и оказывать поддержку сирийской армии в освобождении страны.

"Главная цель — уничтожить последний оплот террористов в районе Дейр-Эз-Зора", — заявил Рудской.

Боевики держат город и военный аэродром близ него в кольце осады уже более трех лет. Несколько месяцев назад им удалось перерезать сообщение между бойцами в Дейр-эз-Зора и авиабазой. Военные и мирные жители получают снабжение только по воздуху. Несмотря на это, гарнизон правительственных войск продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. 

Высадка тактического десанта и захват населенного пункта Эль-Кдер провинции Дейр-Эз-Зор (стоп-кадр с видео)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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По словам представителя Генштаба, боевики стягивают в Дейр-эз-Зор оставшиеся силы, в том числе из Ракки и Мосула.

"По нашим данным, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов ИГИЛ из Ракки, которой, несмотря на это, уже в течение трех месяцев не могут овладеть поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками отряды так называемых "Сирийских демократических сил", — сказал Рудской.

Поддержка ВКС

Он также рассказал о роли российских Военно-космических сил. Так, в августе ВКС выполнили 990 боевых вылетов, нанеся 2518 ударов по командным пунктам, позициям, складам, перевалочным базам и лагерям боевиков.

Обстрел позиций ИГ (организация запрещена в России) в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В результате удалось уничтожить 40 единиц бронетехники, 106 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и порядка 800 террористов.

Только за последние пять суток российские самолеты совершили 316 вылетов и нанесли 819 ударов, добавил Рудской. Увеличение интенсивности боевых вылетов до 60-70 в сутки связано с уничтожением окруженных и пытающихся отойти в направлении Дейр-эз-Зора террористов, пояснил он. 

"С деблокированием Дейр-эз-Зора завершится разгром основных сил самой одиозной террористической группировки ИГИЛ, замахнувшейся на создание так называемого "Халифата", — заключил генерал-полковник.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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