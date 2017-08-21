В зоны деэскалации в Сирии прошло 14 гуманитарных конвоев ООН и МКК

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В зоны деэскалации в Сирии с начала их функционирования прошло уже 14 гуманитарных конвоев ООН и Международного Красного креста (МКК), заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, соглашения, достигнутые российской стороной с представителями сирийской оппозиции, обусловили возможность возобновления товарного обмена между различными регионами Сирии, ранее разделенными гражданской войной. Он подчеркнул, что разрешена проблема обеспечения гуманитарного доступа.

"В зоны деэскалации с начала их функционирования прошло уже 14 гуманитарных конвоев ООН и Международного Красного креста, в том числе за последний месяц – десять. Населению доставлены сотни тонн продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости", — сказал Рудской.

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