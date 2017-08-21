В Сирии восточнее Итрии создали еще одно кольцо окружения ИГ*

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Еще одно кольцо окружения террористов "Исламского государства"* создано в Сирии восточнее Итрии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Создано еще одно кольцо окружения восточнее Итрии. Это удалось сделать благодаря стремительным наступательным действиям подразделений генерала Хасана Сухела при поддержке авиации ВКС России", — сказал он.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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