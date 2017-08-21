В Генштабе рассказали о темпе наступления сирийской армии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сирийская армия наступает с темпом 30-40 и более километров в сутки, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Как рассказал Рудской, сирийские правительственные войска начали применять новые способы борьбы против террористических группировок. Так, он напомнил, что в ночь с 11 на 12 августа при поддержке российской авиации сирийской армией проведена уникальная операция по высадке тактического десанта в тылу боевиков ИГ* в районе населенного пункта Эль-Кдер в провинции Ракка.
"Формирования ИГИЛ* в этом районе полностью разгромлены. Сирийская армия наступает с темпом 30-40 и более километров в сутки", — сказал Рудской на брифинге.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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